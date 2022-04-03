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تشكيلة الشباب المتوقعة أمام الهلال اليوم في كأس خادم الحرمين الشريفين

منشور 03 نيسان / أبريل 2022 - 07:39
الشباب يتطلع لتجاوز الهلال اليوم (المصدر: كووورة)
الشباب يتطلع لتجاوز الهلال اليوم (المصدر: كووورة)

يلتقي الشباب مع خصمه الهلال اليوم الأحد في لقاء مرتقب سيجمعهما على ملعب الأمير فيصل بن فهد (الملز) ضمن الدور نصف النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

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وتقام المباراة بين عملاقي الكرة السعودية في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر قنوات شركة الرياضة السعودية SSC HD و SSC SD.

تشكيلة الشباب المتوقعة أمام الهلال اليوم في كأس خادم الحرمين الشريفين (بطريقة 4-5-1):

المدرب: ماريوس سوموديكا.

حراسة المرمى: فواز القرني.
خط الدفاع: عبد الله الشامخ، حسان تمبكتي، إياغو سانتوس، فواز الصقور.
خط الوسط: ألفريد ندياي، حسين القحطاني، إيفر بانيغا، تركي العمار، هتان باهبري.
خط الهجوم: لوسيانو فييتو.

كلمات دالة:الشباب السعوديالهلال السعوديكأس خادم الحرمين الشريفين

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