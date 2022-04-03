يلتقي الشباب مع خصمه الهلال اليوم الأحد في لقاء مرتقب سيجمعهما على ملعب الأمير فيصل بن فهد (الملز) ضمن الدور نصف النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وتقام المباراة بين عملاقي الكرة السعودية في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر قنوات شركة الرياضة السعودية SSC HD و SSC SD.

تشكيلة الشباب المتوقعة أمام الهلال اليوم في كأس خادم الحرمين الشريفين (بطريقة 4-5-1):

المدرب: ماريوس سوموديكا.

حراسة المرمى: فواز القرني.

خط الدفاع: عبد الله الشامخ، حسان تمبكتي، إياغو سانتوس، فواز الصقور.

خط الوسط: ألفريد ندياي، حسين القحطاني، إيفر بانيغا، تركي العمار، هتان باهبري.

خط الهجوم: لوسيانو فييتو.