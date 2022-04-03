يواجه الهلال خصمه الشباب اليوم الأحد على أرضية ملعب الأمير فيصل بن فهد (الملز) في مواجهة مرتقبة ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وتقام المباراة بين عملاقي الكرة السعودية في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر قنوات شركة الرياضة السعودية SSC HD و SSC SD.

تشكيلة الهلال المتوقعة أمام الشباب اليوم في كأس خادم الحرمين الشريفين (بطريقة

المدرب: رامون دياز.

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.

خط الدفاع: ياسر الشهراني، متعب المفرج، جانغ هيون سو، محمد البريك.

خط الوسط: أندريه كويار، سلمان الفرج، ميشيل دي أوليفيرا، ماتيوس بيريرا، موسى ماريغا.

خط الهجوم: أوديون إيغالو.