يواجه الشباب السعودي ضيفه ناساف كارشي الأوزبكي اليوم السبت ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال آسيا، وذلك على ملعب الجنوب.

تقام المباراة بين الفريقين مساء اليوم في تمام الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports AFC HD بتعليق أحمد البلوشي.

تشكيلة الشباب المتوقعة أمام ناساف كارشي اليوم في دوري أبطال آسيا

المدرب: فيسنتي مورينو

حراسة المرمى: كيم سيونغ غيو.

خط الدفاع: متعب الحربي، إياغو دوس سانتوس، حسان تمبكتي، فواز الصقور.

خط الوسط: إيفر بانيغا، غريغور كريتشوفياك، حسين القحطاني، كريستيان غوانكا، كارلوس جونيور.

خط الهجوم: سانتي مينا.