تشكيلة المغرب المتوقعة أمام كرواتيا اليوم في كأس العالم 2022 نستعرضها لكم من خلال هذه المقالة، إلى جانب أهم تفاصيل هذه المواجهة في المجموعة السادسة.

يستعد منتخب المغرب اليوم لخوض أولى مبارياته في كأس العالم 2022 أمام منتخب كرواتيا في إطار منافسات المجموعة السادسة، ويتطلع مشجعي أسود الأطلس أن يتمكن الفريق من تحقيق الفوز على المنتخب الكرواتي، وتحقيق المفاجأة تمامًا كما فعلت السعودية يوم أمس أمام الأرجنتين.

تشكيلة المغرب المتوقعة أمام كرواتيا اليوم في كأس العالم 2022

تشكيلة المغرب المتوقعة أمام كرواتيا اليوم في كأس العالم 2022 تناقلتها العديد من المواقع والمصادر الرياضية، وبحسب آخر التحليلات من المقرر أن يعتمد مدرب أسود الأطلس وليد الركراكي خطة لعب 4-2-3-1، وستدخل ضمن تشكيلة اليوم الأسماء التالية:

الحراسة: ياسين بونو

الدفاع: حكيمي – سايس – أكرد – مزراوي

الوسط: أمرابط – أوناحي – أملاح – بوفال – زياش

الهجوم: النصيري

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