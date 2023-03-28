تشكيلة المغرب المتوقعة ضد بيرو اليوم في المواجهة الودية نستعرضها لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز تفاصيل هذا اللقاء التحضيري لأسود الأطلس.

يستعد منتخب المغرب اليوم الثلاثاء 28 مارس 2023 لملاقاة نظيره منتخب بيرو وديًا على أرضية ملعب "سيفيتاس ميتروبوليتانو"، في إطار استعدادات الفريق لبطولة كأس أمم أفريقيا القادمة.

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وكان منتخب أسود الأطلس قد حقق إنجازًا تاريخيًا آخرًا بعد كأس العالم بقيادة المدرب وليد الركراكي، ألا وهو أن الفريق تمكن من الفوز على منتخب البرازيل في المباراة الودية الماضية بهدفين مقابل هدف.

المباراة ستبدأ بين المنتخبين في تمام الساعة 9:30 مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة 10:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، ومن المقرر أن يتم إذاعة اللقاء عبر قناة المغربية الرياضية بصوت المعلق هشام فرج.

تشكيلة المغرب المتوقعة ضد بيرو اليوم في المواجهة الودية

المدرب :وليد الركراكي

التشكيلة: 4-3-3

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: رومان سايس ، نصير مزراوي ، نايف أكرد ، أشرف حكيمي

خط الوسط: عبد الحميد الصابيري ، سفيان أمرابط ، سليم أملاح

خط الهجوم: حكيم زياش ، يوسف النصيري ، سفيان بوفال