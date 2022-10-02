تشكيلة النصر المتوقعة أمام الاتحاد اليوم في كلاسيكو الدوري السعودي 

تشكيلة النصر المتوقعة أمام الاتحاد اليوم في الدوري السعودي للمحترفين نستعرضها لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى ملعب المباراة وبقية التفاصيل الخاصة بهذا اللقاء.

يستضيف اليوم النصر نظيره الاتحاد على ملعب "مرسول بارك" ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي، حيث يسعى النصر اليوم في كلاسيكو الدوري السعودي لتحقيق الفوز على الاتحاد لحصد ثلاث نقاط مهمة قد تجعله يتقدم ليصل إلى المركز الثالث في الدوري.

تشكيلة النصر المتوقعة أمام الاتحاد اليوم في الدوري السعودي للمحترفين

تشكيلة النصر المتوقعة أمام الاتحاد اليوم في الدوري السعودي للمحترفين تناقلتها بعض المواقع والمصادر التحليلية، وبحسب ما تابعنا وعرفنا من آخر التحليلات، فإن المدرب الفرنسي رودي غارسيا قد يعتمد ضمن تشكيلة اليوم الأسماء التالية:

الحراسة: أوسبينا

الدفاع: كونان – الفارو – عبد الإله العمري – سلطان الغنام

الوسط: جوستافو – علي الحسن – سامي النجعي – عبد الرحمن غريب – تاليسكا

الهجوم: فينسنت أبو بكر

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