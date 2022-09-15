تشكيلة النصر المتوقعة أمام الباطن اليوم في الدوري السعودي للمحترفين 2022-2023 نستعرضها لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى ملعب المباراة والقنوات الناقلة لهذا اللقاء مساء اليوم.

وسيحل النصر ضيفًا اليوم الساعة 06:40 م بتوقيت السعودية على نادي الباطن على ملعب "الباطن"، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي التي ستبث عبر قناة SSC1 HD.

ويطمح مشجعي النصر أن يحصد فريقهم الثلاث نقاط في مواجهة اليوم من خلال تحقيق الفوز، وفي حال حقق النصر الفوز سيرفع رصيده إلى 9 نقاط وبذلك قد يحجز مقعد له في ترتيب الدوري السعودي بين الأربعة الكبار.

تشكيلة النصر المتوقعة أمام الباطن اليوم في الدوري السعودي للمحترفين

تشكيلة النصر المتوقعة أمام الباطن اليوم في الدوري السعودي للمحترفين تناقلتها بعض المواقع والمصادر، حيث من المتوقع أن يعتمد المدرب رودي غارسيا خطة لعب 4-5-1، وسيدخل ضمن تشكيلة النصر اليوم الأسماء التالية:

الحراسة: أوسبينا

الدفاع: كونان – مادو – غونزاليس – عبد الإله العمري

الوسط: غوستافو – علي الحسن – عبد الرحمن غريب – تاليسكا - النجعي

الهجوم: فينسنت أبو بكر

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