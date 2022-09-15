موعد مباراة الباطن والنصر في الدوري السعودي للمحترفين 2022-2023 نستعرضه لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى ملعب المباراة والقنوات الناقلة لهذا اللقاء اليوم.

وسيحل اليوم نادي النصر ضيفًا على نظيره نادي الباطن على ملعب "نادي الباطن"، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري السعودي للمحترفين أو كما أصبح بمسماه الجديد دوري روشن السعودي، حيث يسعى الباطن لتحقيق أول فوز له هذا الموسم خاصة وان رصيد نقاطه صفر حتى الآن، في حين يسعى نادي النصر لرفع رصيده إلى 9 نقاط ليحجز مقعده بين الأربعة الكبار في الدوري.

موعد مباراة الباطن والنصر في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

موعد مباراة الباطن والنصر في الدوري السعودي اليوم الخميس 15 سبتمبر 2022 في تمام الساعة 06:40 م بتوقيت السعودية، حيث سيستضيف نادي الباطن نظيره نادي النصر على ملعب "الباطن"، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري، ومن المقرر أن يتم بث مباراة الباطن ضد النصر عبر شبكة القنوات الرياضية السعودية، وتحديدًا على قناة SSC1 HD.

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