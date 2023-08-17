تعرف على تشكيلة النصر المتوقعة أمام التعاون في الدوري السعودي للمحترفين 2023-24، بالإضافة لأهم تفاصيل هذه المواجهة في الجولة الثانية من الموسم الجديد.

يستعد نادي النصر لاستضافة نظيره التعاون على أرضية ملعب "مرسول بارك" في إطار منافسات الجولة الثانية من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين موسم 2023-24.

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النصر خسر في الجولة الأولى بنتيجة 2-1 أمام الاتفاق بعد غياب معظم النجوم عن المواجهة أبرزهم كريستيانو رونالدو وبروزوفيتش وفوفانا وغيرهم، لذا يتطلع الفريق تحت قيادة المدرب لويس كاسترو إلى مراضاة الجماهير وتحقيق الفوز وحصد أول ثلاث نقاط في منافسات هذا الموسم.

تشكيلة النصر المتوقعة أمام التعاون في الدوري السعودي للمحترفين 2023-24

حراسة المرمى: نواف العقيدي

خط الدفاع: أليكس تيليس ، عبد الله مادو ، علي لاجامي ، سلطان الغنام

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش ، سيكو فوفانا ، عبد الرحمن غريب

خط الهجوم: ساديو ماني ، كريستيانو رونالدو ، أنديرسون تاليسكا