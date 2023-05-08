تشكيلة النصر المتوقعة أمام الخليج اليوم في الدوري السعودي 22-23 نستعرضها لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل هذه المواجهة المرتقبة اليوم في الأسبوع 26.

يلتقي النصر اليوم مع الخليج على ملعب "مرسول بارك" في إطار منافسات الجولة 26 من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين 2023، ويسعى العالمي في هذا اللقاء للفوز وانتهاز فرصة تعثر الاتحاد الجولة الماضية لاستعادة صدارة الترتيب.

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المباراة من المقرر أن تقام بين النصر والخليج في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت السعودية والأردن ومصر والسودان وقطر، وسيتم بثها على قناة SSC HD 1 بصوت المعلق عيسى الحربين.

تشكيلة النصر المتوقعة أمام الخليج اليوم في الدوري السعودي 22-23

المدرب: دينكو يليتشيتش

التشكيلة: 4-3-3

حراسة المرمى: نواف العقيدي

خط الدفاع: ألفارو غونزاليس ، عبد الإله العمري ، سلطان الغنام ، كونان

خط الوسط: لويس غوستافو ، عبد المجيد الصليهم ، أيمن يحيى

خط الهجوم: تاليسكا ، رونالدو ، عبد الرحمن غريب