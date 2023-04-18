تشكيلة النصر المتوقعة أمام الهلال اليوم في الدوري السعودي 2023 نستعرضها لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل ديربي الرياض المنتظر هذا المساء في الأسبوع 25.

يترقب الجميع مواجهة قوية تجمع النصر اليوم بنظيره الهلال في ديربي الرياض على أرضية ملعب "استاد الملك فهد الدولي"، وذلك في إطار منافسات الجولة 25 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023.

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صافرة البداية ستنطلق في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 11:00 مساءً بتوقيت الإمارات وسيتم نقلها على قناة SSC HD 1 بصوت المعلق عبد الله الغامدي، وبصوت المعلق مشاري القرني.

تشكيلة النصر المتوقعة أمام الهلال اليوم في الدوري السعودي 2023

المدرب: دينكو يليتشيتش

التشكيلة: 4-4-2

حراسة المرمى: نواف العقيدي

خط الدفاع: سلطان الغنام ، ألفارو ، عبد الإله العمري ، جيسلان كونان

خط الوسط: لويز غوستافو ، عبد الله الخيبري ، عبد الرحمن غريب ، أيمن يحيى

خط الهجوم: أندرسون تاليسكا ، كريستيانو رونالدو