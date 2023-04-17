تعرف على موعد مباراة الهلال والنصر في دوري روشن 2023 و القنوات الناقلة، بالإضافة إلى أبرز تفاصيل هذه القمة المنتظرة في الأسبوع 25 من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

يترقب عشاق الساحرة المستديرة ديربي الرياض وقمة مباريات دوري روشن السعودي 2023، وذلك حينما يلتقي الهلال ضد النصر على أرضية ملعب "استاد الملك فهد الدولي" في إطار منافسات الجولة 25 من مسابقة الدوري.

مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، ولكن موقعة الإياب مختلفة تمامًا خاصة وأن النصر سيحارب لحصد الثلاث النقاط لعدم تضييع فرصة استعادة الصدارة مجددًا من الاتحاد الذي يقبع في المركز الأول حاليًا برصيد 56 نقطة وبفارق 3 نقاط فقط عن العالمي.

موعد مباراة الهلال والنصر في دوري روشن 2023 و القنوات الناقلة

تم تحديد موعد مباراة الهلال والنصر في دوري روشن يوم الثلاثاء الموافق 18 أبريل 2023، وسيتم بث المباراة عبر شبكة قنوات السعودية الرياضية على قناة SSC 1 HD بصوت كل من المعلق مشاري القرني، والمعلق عبد الله الغامدي.

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توقيت مباراة الهلال ضد النصر في الدوري السعودي للمحترفين 2023 في مختلف الدول العربية: