تشكيلة النصر المتوقعة أمام الوحدة في الجولة 16 من دوري روشن السعودي 2022-2023 نستعرضها لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز تفاصيل هذه المواجهة المرتقبة مساء اليوم.

يستعد نادي النصر اليوم لمواجهة نظيره نادي الوحدة على أرضية ملعب "استاد مدينة الملك عبد العزيز الرياضية" في إطار منافسات الجولة 16 من دوري روشن السعودي للمحترفين موسم 2023.

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ويتطلع جماهير العالمي أن يتمكن الفريق هذا المساء بحضور كريستيانو رونالدو من حصد الثلاث نقاط لتأكيد الأحقية في الصدارة، خاصة بعد التعادل المخيب للآمال في الجولة الماضية أمام نادي الفتح بنتيجة 2-2.

تشكيلة النصر المتوقعة أمام الوحدة في الجولة 16 من دوري روشن السعودي

المدرب: رودي غارسيا

التشكيلة: 4-5-1