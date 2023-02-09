تعرف على توقيت مباراة النصر ضد الوحدة في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة، بالإضافة إلى أبرز تفاصيل هذه المواجهة المنتظرة في الجولة 16 من الدوري السعودي للمحترفين.

يستعد نادي النصر اليوم بحضور كريستيانو رونالدو وبقية النجوم في الفريق لخوض مواجهة خارج الديار على أرضية ملعب "استاد مدينة الملك عبد العزيز الرياضية"، في إطار منافسات الجولة 16 من دوري روشن السعودي للمحترفين 2023.

وكان العالمي قد سقط في فخ التعادل الإيجابي أمام الفتح في الجولة الماضية، حيث تمكن الفريق من تسجيل هدف التعادل في اللحظات الأخيرة من اللقاء بعد أن تحصل الفريق على ضربة جزاء سجلها النجم البرتغالي ببراعة في شباك الخصم.

توقيت مباراة النصر ضد الوحدة في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة

تم تحديد توقيت مباراة النصر ضد الوحدة في دوري روشن السعودي اليوم الخميس 9 فبراير 2023، ومن المقرر أن يتم بث المواجهة عبر شبكة قنوات السعودية الرياضية، على قناة SSC Sports 1 HD، بصوت المعلق عيسى الحربين.

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وفيما يلي نستعرض لكم توقيت مباراة النصر ضد الوحدة في الدوري السعودي للمحترفين في مختلف الدول العربية: