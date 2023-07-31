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تشكيلة النصر المتوقعة اليوم أمام الاتحاد المنستيري في البطولة العربية 2023

عبدالله عاشور

عبدالله عاشور

تاريخ النشر: 31 تمّوز / يوليو 2023 - 07:28
تشكيلة النصر المتوقعة اليوم أمام الاتحاد المنستيري في البطولة العربية 2023
تشكيلة النصر المتوقعة اليوم أمام الاتحاد المنستيري في البطولة العربية 2023 (أ ف ب)

نستعرض لك من خلال هذه المقالة كل ما تريد معرفته حول تشكيلة النصر المتوقعة اليوم أمام الاتحاد المنستيري في البطولة العربية للأندية 2023، بالإضافة لأهم تفاصيل هذه المواجهة في الجولة الثانية من دور المجموعات.

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يستعد نادي النصر السعودي اليوم لخوض المواجهة الثانية له أمام نادي الاتحاد المنستيري التونسي على أرضية ملعب "استاد مدينة الملك فهد الرياضية" في إطار منافسات دور المجموعات في بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023.

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النصر تعادل سلبيًا في المواجهة الأولى أمام منافسه المحلي الشباب، حيث شهدت تشكيلة الفريق غياب عديد من الأسماء والنجوم على رأسهم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي شارك كبديل في الشوط الثاني.

تشكيلة النصر المتوقعة اليوم أمام الاتحاد المنستيري في البطولة العربية 2023

  • حراسة المرمى: نواف العقيدي

  • خط الدفاع: غيسلان كونان ، عبدالله مادو ، عبد الإله العمري ، سلطان الغنام

  • خط الوسط: عبدالله الخيبري ، مارسيلو بروزوفيتش ، سيكو فوفانا

  • خط الهجوم: عبد الرحمن غريب ، كريستيانو رونالدو ، أندرسون تاليسكا

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