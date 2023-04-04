تشكيلة النصر المتوقعة اليوم أمام العدالة في الدوري السعودي 2023 نستعرضها لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل هذه المواجهة المرتقبة اليوم في الأسبوع 22.

يستعد نادي النصر اليوم ليحل ضيفًا على نظيره نادي العدالة على أرضية ملعب "مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية" في إطار منافسات الجولة 22 من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين 22-23.

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صافرة الحكم من المقرر أن تنطلق في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وسيتم نقل المباراة عبر شبكة قنوات السعودية الرياضية على قناة SSC Sports HD 1 بصوت المعلق عبد الله الغامدي.

تشكيلة النصر المتوقعة اليوم أمام العدالة في الدوري السعودي 2023

المدرب: رودي غارسيا

التشكيلة: 4-5-1

حراسة المرمى: نواف العقيدي

خط الدفاع: كونان ، ألفارو ، عبد الإله العمري ، سلطان الغنام

خط الوسط: عبد الله الخيبري ، الصليهم ، لويس غوستافو ، عبد الرحمن غريب ، تاليسكا

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو