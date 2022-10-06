تشكيلة الهلال المتوقعة أمام الاتفاق اليوم في الدوري السعودي للمحترفين 2022-2023 نستعرضها لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى بقية التفاصيل الخاصة بهذا اللقاء اليوم.

يستعد اليوم نادي الهلال السعودي لمواجهة نادي الاتفاق على ملعب "الأمير محمد بن فهد"، وذلك في إطار منافسات الجولة السادسة من دوري روشن السعودي، وستكون اليوم أمام الزعيم مهمة إرضاء الجماهير، وذلك بعد التعرض لأول هزيمة الجولة الماضية وفقدان الصدارة في ترتيب فرق الدوري السعودي التي ذهبت لنادي الشباب الذي يتصدر برصيد 15 نقطة.

تشكيلة الهلال المتوقعة أمام الاتفاق اليوم في الدوري السعودي

نقلت بعض المواقع والمصادر التحليلية تشكيلة الهلال المتوقعة أمام الاتفاق اليوم في الدوري السعودي ، حيث من المتوقع أن تشمل قائمة الفريق لمواجهة اليوم الأسماء التالية:

الحراسة: عبدالله المعيوف

الدفاع: ناصر الدوسري – علي البليهي – جانج – سعود عبد الحميد

الوسط: كويلار – عبدالله عطيف – كاريلو – ميشيل ديلغادو – موسى ماريغا

الهجوم: إيغالو

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