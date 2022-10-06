جدول مباريات اليوم الخميس 6 أكتوبر 2022 نستعرضه لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز المواعيد الكروية وأكثرها إثارة والقنوات الناقلة لها.

تتواصل اليوم الإثارة في عالم الساحرة المستديرة، حيث تلتقي اليوم الأندية الأوروبية في الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي، وأبرز لقاءات اليوم المنتظرة هي عندما يلتقي نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي مع نادي أومونيا القبرصي، أيضًا يلتقي نادي آرسنال الإنجليزي مع نادي بودو غليمت النرويجي.

جدول مباريات اليوم الخميس 6 أكتوبر 2022 والقنوات الناقلة

الدوري الأوروبي – الجولة الثالثة

مانشستر يونايتد ضد أومونيا نيقوسيا – الموعد: 7:45 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1 HD Premium

آرسنال ضد بودو غليمت – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1 HD Premium

روما ضد ريال بيتيس – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 2 HD Premium

دوري روشن السعودي – الجولة السادسة

التعاون ضد الوحدة – الموعد: 6:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: القنوات الرياضية السعودية

الطائي ضد الخليج – الموعد: 6:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: القنوات الرياضية السعودية

الباطن ضد ضمك – الموعد: 9:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: القنوات الرياضية السعودية

الاتفاق ضد الهلال – الموعد: 9:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: القنوات الرياضية السعودية

الشباب ضد الرائد – الموعد: 9:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: القنوات الرياضية السعودية

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