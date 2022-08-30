مواعيد مباريات الدوري السعودي 2022-2023 الجولة الثانية تنطلق يوم الأربعاء 31 أغسطس 2022، وتستمر المنافسة بين فرق الدوري السعودي حتى يوم السبت 3 سبتمبر 2022.

وكانت الجولة الأولى من مباريات الدوري السعودي 2022-2023 حماسية ومليئة بالإثارة، حيث واصل حامل لقب الدوري السعودي الهلال تألقه وحقق الفوز على الخليج بهدفين دون رد، كما فاز الاتحاد على العدالة بثلاثة أهداف نظيفة، واكتفى نادي النصر بتسجيل هدف فقط ليحصد هو الآخر أول ثلاث نقاط هذا الموسم.

ويتربع حاليًا على قمة ترتيب الدوري السعودي 2022-2023 قبل انطلاق الجولة الثانية الأربعاء كل من الاتحاد، الهلال، الشباب، التعاون، الطائي، أبها، النصر، وضمك.

الدوري السعودي 2022-2023 (المصدر: أ ف ب)

مواعيد مباريات الدوري السعودي 2022-2023 الجولة الثانية

الأربعاء 31 أغسطس 2022

الباطن ضد الفتح – الموعد: 6:55 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: القنوات الرياضية السعودية

الهلال ضد الفيحاء – الموعد: 9:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: القنوات الرياضية السعودية

الخميس 1 سبتمبر 2022

الرائد ضد الوحدة – الموعد: 7:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: القنوات الرياضية السعودية

أبها ضد الشباب – الموعد: 9:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: القنوات الرياضية السعودية

الجمعة 2 سبتمبر 2022

الطائي ضد العدالة – الموعد: 7:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: القنوات الرياضية السعودية

ضمك ضد الخليج – الموعد: 9:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: القنوات الرياضية السعودية

السبت 3 سبتمبر 2022

التعاون ضد النصر – الموعد: 7:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: القنوات الرياضية السعودية

الاتحاد ضد الاتفاق – الموعد: 9:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: القنوات الرياضية السعودية

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