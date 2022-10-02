تشكيلة الهلال المتوقعة أمام التعاون اليوم في الدوري السعودي للمحترفين نستعرضها لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى ملعب المباراة وبقية التفاصيل الخاصة بهذا اللقاء.

يستضيف اليوم الهلال نظيره التعاون على ملعب "الأمير فيصل بن فهد" ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي، حيث يسعى اليوم الزعيم لمواصلة التألق وحصد الثلاث نقاط أمام التعاون، وذلك بهدف الحفاظ على الصدارة التي يتشاركها مع نادي الشباب والوصول إلى النقطة 15.

تشكيلة الهلال المتوقعة أمام التعاون اليوم في الدوري السعودي للمحترفين

تشكيلة الهلال المتوقعة أمام التعاون اليوم في الدوري السعودي للمحترفين تناقلتها بعض المواقع والمصادر التحليلية، وبحسب ما تابعنا وعرفنا من آخر التحليلات، فإن المدرب رامون دياز قد يعتمد ضمن تشكيلة اليوم الأسماء التالية:

الحراسة: عبدالله المعيوف

الدفاع: ناصر الدوسري – علي البليهي – جانغ – سعود عبد الحميد

الوسط: عبدالله عطيف – كاريلو – بيريرا – ميشال – ماريجا

الهجوم: إيجالو

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