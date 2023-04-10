تشكيلة الهلال المتوقعة أمام الطائي اليوم في دوري روشن السعودي 2023 نستعرضها لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل هذه المواجهة في الأسبوع 23 من الدوري السعودي.

يستضيف نادي الهلال اليوم خصمه نادي الطائي على أرضية ملعب "الأمير فيصل بن فهد الملز" في إطار منافسات الجولة 23 من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، وذلك في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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الزعيم يحتل حاليًا المركز الرابع في ترتيب دوري روشن السعودي 2023 برصيد 45 نقطة وبفارق نقطتين عن صاحب المركز الثالث نادي الشباب، و11 نقطة عن صاحب الصدارة نادي الاتحاد، لذا المنافسة مستمرة وكل شيء يمكن توقعه إلى حين نهاية الموسم.

تشكيلة الهلال المتوقعة أمام الطائي اليوم في دوري روشن السعودي 2023

المدرب: رامون دياز

التشكيلة: 4-5-1

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف

خط الدفاع: محمد البريك ، خليفة الدوسري ، جانج ، سعود عبد الحميد

خط الوسط: ناصر الدوسري ، محمد كنو ، ميشيال ، كاريلو ، موسى ماريغا

خط الهجوم: أديون إيغالو