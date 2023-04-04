تشكيلة الهلال المتوقعة أمام الفيحاء اليوم في الدوري السعودي 2023 نستعرضها لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل هذه المواجهة المرتقبة اليوم في الجولة 17 المؤجلة.

يلعب هذا المساء نادي الهلال مباراته المؤجلة أمام فريق الفيحاء من الأسبوع 17 في الدوري السعودي للمحترفين 22-23، وذلك على أرضية ملعب "مدينة المجمعة الرياضية" الذي يتسع لحوالي 12 ألف متفرج.

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ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية في هذه المباراة في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وسيتم نقل المواجهة عبر شبكة قنوات السعودية الرياضية على قناة SSC Extra HD 1 بصوت المعلق حماد العنزي.

تشكيلة الهلال المتوقعة اليوم أمام الفيحاء في الدوري السعودي 2023

المدرب: رامون دياز

التشكيلة: 4-5-1

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف

خط الدفاع: محمد البريك ، علي البليهي ، جانج ، سعود عبد الحميد

خط الوسط: كويلار ، محمد كنو ، ميشيال ، كاريو ، موسى ماريغا

خط الهجوم: أوديون إيغالو