تشكيلة الهلال المتوقعة أمام النصر اليوم في كلاسيكو الدوري السعودي 2023 نستعرضها لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل ديربي الرياض المنتظر هذا المساء في الأسبوع 25.

يستعد الهلال اليوم لخوض مواجهة قوية أمام نادي النصر على أرضية ملعب "استاد الملك فهد الدولي" في إطار منافسات الجولة 25 من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين 2023، ويتطلع عشاق الزعيم هذا المساء لبعثرة أوراق العالمي في الدوري وتأخيره عن اللحاق بالصدارة.

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صافرة البداية ستنطلق في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 11:00 مساءً بتوقيت الإمارات وسيتم نقلها على قناة SSC HD 1 بصوت المعلق عبد الله الغامدي، وبصوت المعلق مشاري القرني.

تشكيلة الهلال المتوقعة أمام النصر اليوم في كلاسيكو الدوري السعودي 2023

المدرب: رامون دياز

التشكيلة: 4-3-3

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف

خط الدفاع: ناصر الهدهود ، محمد جحفلي ، عادل الدوسري ، ناصر الدوسري

خط الوسط: محمد كنو ، سلمان الفرج ، عبد الله عطيف

خط الهجوم: لوسيانو فييتو ، أوديون إيجالو ، صالح الشهري