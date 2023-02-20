البوابة - تشكيلة الهلال المتوقعة أمام شباب الأهلي في دوري أبطال آسيا 2023 نستعرضها لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل هذه المواجهة المرتقبة في دور الـ16.

يلتقي حامل اللقب الهلال السعودي اليوم مع نظيره شباب الأهلي الإماراتي على أرضية ملعب "استاد الجنوب" بالوكرة في قطر، وذلك في إطار منافسات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا 2023.

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ويطمح عشاق الزعيم الازرق أن يتمكن الفريق بقيادة المدرب رامون دياز من الوصول إلى الأدوار المتقدمة في أبطال آسيا للاحتفاظ باللقب في خزائن النادي.

تشكيلة الهلال المتوقعة أمام شباب الأهلي في دوري أبطال آسيا

المدرب: رامون دياز

التشكيلة: 4-3-3

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف

خط الدفاع: ناصر الدوسري ، علي البليهي ، جانغ هيون سو ، سعود عبد الحميد

خط الوسط: غوستافو كويلار ، محمد كنو ، أندريا كاريلو

خط الهجوم: سالم الدوسري ، أوديون إيغالو ، موسى ماريغا