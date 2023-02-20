قمة منتظرة بين الهلال السعودي وشباب الأهلي اليوم في دوري أبطال آسيا 

البوابة – يترقب عشاق الساحرة المستديرة هذا المساء لقاء القمة في دوري أبطال آسيا 2023، والذي سيجمع بين نادي الهلال السعودي ونظيره شباب الأهلي الإماراتي على أرضية ملعب "استاد الجنوب" في قطر.

وسيحرص الزعيم الأزرق الذي توج وصيفًا في بطولة كأس العالم للأندية على تحقيق الفوز اليوم أمام شباب الأهلي في إطار منافسات دور الـ16 من بطولة دوري الأبطال في آسيا.

من جهته، أكد البرتغالي ليوناردو جارديم مدرب شباب الأهلي أن المواجهة أمام حامل اللقب نادي الهلال ستكون صعبة، وقال: "نركز على أنفسنا وسنحاول أن نلعب بطريقتنا الخاصة، على أمل أن تكون المنافسة قوية من الجانبين وسنحاول إسعاد الجماهير".

توقيت مباراة الهلال وشباب الأهلي اليوم في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

تم تحديد توقيت مباراة الهلال وشباب الأهلي اليوم في دوري أبطال آسيا اليوم الإثنين 20 فبراير 2023، وسيتم نقل هذه المواجهة المنتظرة عبر العديد من القنوات المفتوحة والتي نستعرضها لكم فيما يلي مع اسم المعلق:

قناة Abu Dhabi Sports Asia 1: المعلق محمد الشامسي

قناة beIN Sports AFC 1 HD: المعلق حسن العيدروس

قناة SSC1 HD: المعلق عيسى الحربين

قناة Alkass Five HD: المعلق خليل البلوشي

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وفيما يلي نستعرض لكم توقيت مباراة الهلال ضد شباب الأهلي في دوري أبطال آسيا في مختف الدول العربية: