تشكيلة الهلال المتوقعة اليوم أمام الخليج في الدوري السعودي 2022-2023 يتطلع لمعرفتها متابعي الكرة السعودية، حيث أن مشجعي الزعيم يمنون النفس للبقاء على عرش الدوري هذا الموسم أيضًا بعد الفوز باللقب آخر موسمين.

ويحل اليوم الخميس 25 أغسطس 2022 الزعيم الهلال بطل الدوري السعودي الموسم الماضي ضيفًا على الخليج الصاعد حديثًا على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام في تمام الساعة 9:00 م بتوقيت السعودية، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من مباريات الدوري السعودي 2022-2023.

تشكيلة الهلال المتوقعة اليوم أمام الخليج في الدوري السعودي

كشفت التقارير أن الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني للزعيم أصبحت تشكيلة الفريق بالنسبة له واضحة الملامح، على الرغم من وجود بعض الغيابات مثل المدافع الكوري جانغ والظهير الأيسر ياسر الشهراني وكابتن الفريق سلمان الفرج وغيرهم، لذلك قد يعتمد دياز على التشكيلة التالية:

الحراسة : عبدالله معيوف

الدفاع: سعود عبد الحميد – محمد جحفلي – علي البليهي – ناصر الدوسري

الوسط: كويلار – كاريلو – بيريرا – موسى ماريجا – سالم الدوسري

الهجوم: إيجالو

للمزيد من أخبار الرياضة اقرأ أيضًا:

جدول ترتيب الدوري السعودي 2022-2023 والقنوات الناقلة