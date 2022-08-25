جدول ترتيب الدوري السعودي 2022-2023 والقنوات الناقلة

جدول ترتيب الدوري السعودي 2022-2023 هو محط اهتمام الجماهير المتابعة عن كثب للمباريات والمنافسات بين الأندية السعودية، ومن المقرر أن تنطلق منافسات الدوري السعودي للمحترفين الجولة الأولى يوم الخميس 25 أغسطس 2022.

ترتيب الدوري السعودي 2022-2023 سيبدأ العديد بالتحقق منه بشكل مستمر، وخاصة بعد انطلاق أولى المباريات بين فرق الدوري السعودي اليوم الخميس 25 أغسطس 2022، حيث تشهد الجولة الأولى مباراة قوية تجمع بين نادي الهلال والخليج في تمام الساعة 9:00 م بتوقيت السعودية.

كما ستجري في نفس اليوم مباراة أخرى ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين وتجمع بين نادي الفيحاء وضمك، والتي تم تحديد موعد انطلاقها في تمام الساعة 7:05 م بتوقيت السعودية.

جماهير نادي الهلال (المصدر: أ ف ب)

القنوات الناقلة للدوري السعودي 2022-2023

من المقرر أن يتم بث مباريات الدوري السعودي 2022-2023 عبر قنوات "SSC" المجانية على قمر نايل سات، لذلك لمتابعة المنافسات بين فرق الدوري السعودي يجب التأكد من ضبط التردد الخاص بالقناة كما يلي:

التردد: 12418.

القمر الصناعي: النايل سات.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ 3/4

جدول ترتيب الدوري السعودي 2022-2023

ترتيب الدوري السعودي 2022-2023 سيتم تحديثه بشكل مستمر بعد انتهاء كل جولة من مباريات فرق الدوري السعودي، وفيما يلي نستعرض لكم جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين.

جدول ترتيب الدوري السعودي 2022-2023 المركز النادي لعب فوز تعادل خسارة النقاط 1 الهلال 0 0 0 0 0 2 الاتحاد 0 0 0 0 0 3 النصر 0 0 0 0 0 4 الشباب 0 0 0 0 0 5 ضمك 0 0 0 0 0 6 الطائي 0 0 0 0 0 7 الرائد 0 0 0 0 0 8 الفتح 0 0 0 0 0 9 أبها 0 0 0 0 0 10 الفيحاء 0 0 0 0 0 11 الاتفاق 0 0 0 0 0 12 التعاون 0 0 0 0 0 13 الباطن 0 0 0 0 0 14 الخليج 0 0 0 0 0 15 العدالة 0 0 0 0 0 16 الوحدة 0 0 0 0 0



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القنوات الناقلة لمباريات الدوري السعودي للمحترفين 2022-2023