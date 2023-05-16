تشكيلة الهلال المتوقعة لمواجهة الاتحاد في الجولة 27 من الدوري السعودي 2023 نستعرضها لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل هذه المواجهة المنتظرة هذا المساء.

يخوض نادي الهلال اليوم مواجهة من العيار الثقيل أمام نظيره نادي الاتحاد في كلاسيكو السعودية وقمة مباريات الجولة 27 من دوري روشن السعودي للمحترفين 2023.

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ويدخل الزعيم هذا اللقاء وسط غيابات عديدة ومؤثرة في تشكيلة الفريق ما بين الإصابة والإيقاف، مثل سلمان الفرج وسالم الدوسري وناصر الدوسري، وجانج هيون سو وغوستافو كويلار.

تشكيلة الهلال المتوقعة لمواجهة الاتحاد في الجولة 27 من الدوري السعودي 2023

المدرب: رامون دياز

التشكيلة: 4-3-3



الحارس: عبدالله المعيوف

الدفاع: سعود عبد الحميد – محمد جحفلي – علي البليهي – ياسر الشهراني

الوسط: محمد كنو – عبدالله عطيف – أندريه كاريلو

الهجوم: إيجالو – ماريغا - ميشيل