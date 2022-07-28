تقام اليوم الخميس مواجهة مرتقبة بين الوداد الرياضي وغريمه نهضة بركان على لقب كأس العرش المغربي يحتضنها ملعب المجمع الرياضي الامير مولاي عبد الله في الرباط.

وتقام المباراة بين عملاقي الكرة المغربية مساء اليوم في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، الساعة 20:00 بتوقيت الرباط، ويمكن مشاهدتها على قناتي Arryadia SD/HD بتعليق هشام فرج.

تشكيلة الوداد المتوقعة أمام نهضة بركان اليوم في نهائي كأس العرش المغربي (بطريقة 4-3-3):

المدرب: وليد الركراكي

حراسة المرمى: رضا التكناوتي.

خط الدفاع: أيوب عملود، أمين فرحان، إبراهيما كومارا، يحيى عطية الله.

خط الوسط: جلال الداودي، رضا الجعدي، أيمن الحسوني.

خط الهجوم: بديع أووك، تسومو، زهير مترجي.