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تشكيلة الوداد المتوقعة أمام نهضة بركان اليوم في نهائي كأس العرش المغربي

منشور 28 تمّوز / يوليو 2022 - 11:30
فريق الوداد الرياضي (المصدر: كووورة)
فريق الوداد الرياضي (المصدر: كووورة)

تقام اليوم الخميس مواجهة مرتقبة بين الوداد الرياضي وغريمه نهضة بركان على لقب كأس العرش المغربي يحتضنها ملعب المجمع الرياضي الامير مولاي عبد الله في الرباط.

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وتقام المباراة بين عملاقي الكرة المغربية مساء اليوم في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، الساعة 20:00 بتوقيت الرباط، ويمكن مشاهدتها على قناتي Arryadia SD/HD بتعليق هشام فرج.

تشكيلة الوداد المتوقعة أمام نهضة بركان اليوم في نهائي كأس العرش المغربي (بطريقة 4-3-3):

المدرب: وليد الركراكي

حراسة المرمى: رضا التكناوتي.
خط الدفاع: أيوب عملود، أمين فرحان، إبراهيما كومارا، يحيى عطية الله.
خط الوسط: جلال الداودي، رضا الجعدي، أيمن الحسوني.
خط الهجوم: بديع أووك، تسومو، زهير مترجي.

كلمات دالة:الوداد الرياضيكأس العرش المغربينهضة بركان

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