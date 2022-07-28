تشكيلة نهضة بركان المتوقعة أمام الوداد اليوم في نهائي كأس العرش المغربي

يلتقي نهضة بركان مع خصمه الوداد الرياضي اليوم الخميس على لقب كأس العرش المغربي في مواجهة قوية ومرتقبة ستجري على ملعب المجمع الرياضي الامير مولاي عبد الله في الرباط.

وتقام المباراة بين عملاقي الكرة المغربية مساء اليوم في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، الساعة 20:00 بتوقيت الرباط، ويمكن مشاهدتها على قناتي Arryadia SD/HD بتعليق هشام فرج.

تشكيلة نهضة بركان المتوقعة أمام الوداد الرياضي اليوم في نهائي كأس العرش المغربي (بطريقة 4-3-3):

المدرب: فلورينت لبينجي.

حراسة المرمى: أمين الوعد.

خط الدفاع: كريم باعدي، حمزة الركراكي، يوسوفا دايو، حمزة موساوي.

خط الوسط: العربي الناجي، بكر الهلالي، آداما با.

خط الهجوم: شادراك، الشرقي البحري، يوسف الفحلي.