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تشكيلة نهضة بركان المتوقعة أمام الوداد اليوم في نهائي كأس العرش المغربي

منشور 28 تمّوز / يوليو 2022 - 11:43
فريق نهضة بركان (المصدر: كووورة)
فريق نهضة بركان (المصدر: كووورة)

يلتقي نهضة بركان مع خصمه الوداد الرياضي اليوم الخميس على لقب كأس العرش المغربي في مواجهة قوية ومرتقبة ستجري على ملعب المجمع الرياضي الامير مولاي عبد الله في الرباط.

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وتقام المباراة بين عملاقي الكرة المغربية مساء اليوم في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، الساعة 20:00 بتوقيت الرباط، ويمكن مشاهدتها على قناتي Arryadia SD/HD بتعليق هشام فرج.

تشكيلة نهضة بركان المتوقعة أمام الوداد الرياضي اليوم في نهائي كأس العرش المغربي (بطريقة 4-3-3):

المدرب: فلورينت لبينجي.

حراسة المرمى: أمين الوعد.
خط الدفاع: كريم باعدي، حمزة الركراكي، يوسوفا دايو، حمزة موساوي.
خط الوسط: العربي الناجي، بكر الهلالي، آداما با.
خط الهجوم: شادراك، الشرقي البحري، يوسف الفحلي.

كلمات دالة:نهضة بركانالوداد الرياضيكأس العرش المغربي

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