  1. الرئيسية
  2. رياضة
  3. تشكيلة الولايات المتحدة المحتملة ضد هولندا اليوم في مونديال قطر

تشكيلة الولايات المتحدة المحتملة ضد هولندا اليوم في مونديال قطر

منشور 03 كانون الأوّل / ديسمبر 2022 - 09:28
بوليسيتش يقود الولايات المتحدة اليوم (المصدر: أ ف ب)
بوليسيتش يقود الولايات المتحدة اليوم (المصدر: أ ف ب)

يواجه منتخب الولايات المتحدة خصمه الهولندي اليوم السبت في افتتاح منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس العالم قطر 2022 على أرضية ستاد خليفة الدولي.

اقرأ ايضاًتشكيلة هولندا المتوقعة أمام الولايات المتحدة اليوم في كأس العالمتشكيلة هولندا المتوقعة أمام الولايات المتحدة اليوم في كأس العالم

احتل الأميركيون المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 5 نقاط، فيما تصدر الهولنديون المجموعة الأولى بعدما جمعوا 7 نقاط.

تقام مباراة اليوم في تمام الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports HD 1 Max بتعليق علي محمد علي، وAlkass EXTRA One HD بتعليق سمير المعيرفي.

تشكيلة الولايات المتحدة أمام هولندا اليوم في كأس العالم قطر 2022:

المدرب: غريغ بيرهالتير.

حراسة المرمى: مات تيرنر.
خط الدفاع: سيرجينيو ديست، كاميرون كارتر فيكرز، تيم ريم، أنتوني روبنسون.
خط الوسط: ويستون ماكيني، تايلر آدامز، يونس موسى.
خط الهجوم: تيموثي وياه، جوشوا سارجنت، كريستيان بوليسيتش.

كلمات دالة:منتخب الولايات المتحدة الأميركيةكأس العالم 2022منتخب هولندا

© 2000 - 2022 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...