تشكيلة الولايات المتحدة المحتملة ضد هولندا اليوم في مونديال قطر

يواجه منتخب الولايات المتحدة خصمه الهولندي اليوم السبت في افتتاح منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس العالم قطر 2022 على أرضية ستاد خليفة الدولي.

احتل الأميركيون المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 5 نقاط، فيما تصدر الهولنديون المجموعة الأولى بعدما جمعوا 7 نقاط.

تقام مباراة اليوم في تمام الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports HD 1 Max بتعليق علي محمد علي، وAlkass EXTRA One HD بتعليق سمير المعيرفي.

تشكيلة الولايات المتحدة أمام هولندا اليوم في كأس العالم قطر 2022:

المدرب: غريغ بيرهالتير.

حراسة المرمى: مات تيرنر.

خط الدفاع: سيرجينيو ديست، كاميرون كارتر فيكرز، تيم ريم، أنتوني روبنسون.

خط الوسط: ويستون ماكيني، تايلر آدامز، يونس موسى.

خط الهجوم: تيموثي وياه، جوشوا سارجنت، كريستيان بوليسيتش.