تفتتح مواجهات دور الـ 16 من بطولة كأس العالم قطر 2022 بلقاء مرتقب يجمع منتخب هولندا بخصمه منتخب الولايات المتحدة على أرضية ستاد خليفة الدولي.

جمع الهولنديون 7 نقاط وتصدروا المجموعة الأولى في دور المجموعات، فيما احتل الأميركيون المركز الثاني في المجموعة الثانية بعدما حصد 5 نقاط.

تقام مباراة اليوم في تمام الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports HD 1 Max بتعليق علي محمد علي، وAlkass EXTRA One HD بتعليق سمير المعيرفي.

تشكيلة هولندا المتوقعة أمام الولايات المتحدة اليوم في كأس العالم قطر 2022

المدرب: لويس فان خال.

حراسة المرمى: أندريس نوبيرت.

خط الدفاع: جوراين تيمبر، فيرجيل فان دايك، نايثان آكي.

خط الوسط: دينزل دومفريز، مارتن دي رون، فرينكي دي يونغ، دالي بليند، دافي كلاسين.

خط الهجوم: كودي غاكبو، ممفيس ديباي.