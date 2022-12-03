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تشكيلة هولندا المتوقعة أمام الولايات المتحدة اليوم في كأس العالم

منشور 03 كانون الأوّل / ديسمبر 2022 - 09:07
هولندا مرشحة لتحقيق الفوز اليوم (المصدر: أ ف ب)
هولندا مرشحة لتحقيق الفوز اليوم (المصدر: أ ف ب)

تفتتح مواجهات دور الـ 16 من بطولة كأس العالم قطر 2022 بلقاء مرتقب يجمع منتخب هولندا بخصمه منتخب الولايات المتحدة على أرضية ستاد خليفة الدولي.

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جمع الهولنديون 7 نقاط وتصدروا المجموعة الأولى في دور المجموعات، فيما احتل الأميركيون المركز الثاني في المجموعة الثانية بعدما حصد 5 نقاط.

تقام مباراة اليوم في تمام الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports HD 1 Max بتعليق علي محمد علي، وAlkass EXTRA One HD بتعليق سمير المعيرفي.

تشكيلة هولندا المتوقعة أمام الولايات المتحدة اليوم في كأس العالم قطر 2022

المدرب: لويس فان خال.

حراسة المرمى: أندريس نوبيرت.
خط الدفاع: جوراين تيمبر، فيرجيل فان دايك، نايثان آكي.
خط الوسط: دينزل دومفريز، مارتن دي رون، فرينكي دي يونغ، دالي بليند، دافي كلاسين.
خط الهجوم: كودي غاكبو، ممفيس ديباي.

كلمات دالة:كأس العالم 2022منتخب هولندامنتخب الولايات المتحدة الأميركية

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