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تشكيلة انتر ميلان المتوقعة أمام بنفيكا اليوم في دوري أبطال أوروبا 2023

عبدالله عاشور

عبدالله عاشور

تاريخ النشر: 11 نيسان / أبريل 2023 - 09:13
(Photo by Marco BERTORELLO / AFP)
(Photo by Marco BERTORELLO / AFP)

تشكيلة انتر ميلان المتوقعة أمام بنفيكا اليوم في دوري أبطال أوروبا 2023 نستعرضها من خلال هذه المقالة، بالإضافة أهم تفاصيل هذا اللقاء الناري في ذهاب دور ربع النهائي.

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يستعد نادي انتر ميلان الإيطالي اليوم لخوض مواجهة قوية خارج الديار على ملعب "النور" أمام الخصم القوي والمتحدي هذا الموسم نادي بنفيكا البرتغالي الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وذلك في إطار منافسات ذهاب دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا 2023.

تشكيلة انتر ميلان المتوقعة أمام بنفيكا اليوم في دوري أبطال أوروبا 2023

المدرب: سيموني إنزاغي
التشكيلة: 3-5-2

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حراسة المرمى: أندريه أونانا
خط الدفاع: أليساندرو باستوني ، فرانشيسكو أتشيربي ، ماتيو دارميان
خط الوسط: فيديريكو ديماركو ، هنريك مخيتريان ، مارسيلو بروزوفيتش ، نيكولو باريلا ، دينزل دومفريس
خط الهجوم: لاوتارو مارتينيز ، إدين دجيكو

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