تشكيلة باريس سان جيرمان المتوقعة أمام أوكسير اليوم في الدوري الفرنسي 2022-2023 نستعرضها لكم في هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز تفاصيل هذه المواجهة اليوم.

يستعد باريس سان جيرمان اليوم لخوض مواجهة أمام أوكسير على ملعب "بارك دي برانس" في إطار منافسات الجولة 15 من الدوري الفرنسي، وستكون هذه المباراة الأخيرة في الدوري هذا العام، استعدادًا لمنافسات كأس العالم قطر 2022 التي تنطلق 20 نوفمبر الأحد القادم.

تشكيلة باريس سان جيرمان المتوقعة أمام أوكسير اليوم في الدوري الفرنسي

تشكيلة باريس سان جيرمان المتوقعة أمام أوكسير اليوم في الدوري الفرنسي تناقلتها عدة مواقع ومصادر رياضية عالمية خلال الساعات الماضية، وبحسب آخر التحليلات من المقرر أن يعتمد المدرب غالتييه على خطة لعب 4-3-1-2، وستدخل ضمن تشكيلة اليوم الأسماء التالية:

الحراسة: دوناروما

الدفاع: حكيمي – راموس – ماركينيوس - مينديش

الوسط: سانشيز – فيراتي – فيتينيا - سولير

الهجوم: نيمار - مبابي

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