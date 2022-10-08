يواجه باريس سان جيرمان مستضيفه ستاد ريمس اليوم السبت على أرضية ملعب أوغوست ديلون ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الفرنسي.

تقام المباراة بين الفريق الباريسي صاحب الصدارة برصيد 25 نقطة، وريمس الذي يحتل المركز السابع عشر برصيد 7 نقاط في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة.

ويمكن مشاهدة هذه المواجهة عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports 2 HD بتعليق حسن العيدروس.

تشكيلة باريس سان جيرمان المتوقعة أمام ريمس اليوم في الدوري الفرنسي (بطريقة 3-4-3):

المدرب: كريستوف غالتييه.

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: سيرخيو راموس، ماركينيوس، دانيلو بيريرا.

خط الوسط: أشرف حكيمي، ماركو فيراتي، فيتينيا، خوان بيرنات.

خط الهجوم: ليونيل ميسي، كيليان مبابي، نيمار جونيور.