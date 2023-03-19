تشكيلة باريس سان جيرمان المتوقعة أمام رين اليوم في الدوري الفرنسي 2023 نستعرضها لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل هذه المواجهة مساء اليوم.

يستضيف نادي باريس سان جيرمان اليوم نظيره نادي رين على أرضية ملعب "بارك دي برانس" في إطار منافسات الجولة 28 من مسابقة الدوري الفرنسي 2023.

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وستنطلق صافرة مباراة باريس سان جيرمان ضد رين اليوم الأحد 19 مارس 2023 في تمام الساعة 7:05 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 8:05 مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عُمان.

ويتطلع عشاق البي إس جي أن يواصل الفريق مشواره نحو التتويج بلقب الدوري، خاصة بعد الخروج من عدة منافسات الموسم الحالي وأبرزها منافسات دوري أبطال أوروبا على يد بايرن ميونخ.

تشكيلة باريس سان جيرمان المتوقعة أمام رين اليوم في الدوري الفرنسي 2023

المدرب: كريستوف غالتييه

التشكيلة: 4-1-3-2

حراسة المرمى: دوناروما

خط الدفاع: تيموثي بيمبيلي ، دانيلو بيريرا ، ، سيرجيو راموس ، نونو مينديز

خط الوسط: ماركو فيراتي ، فابيان رويز ، كارلوس سولير ، وارن زائير إيمري

خط الهجوم: ليونيل ميسي ، كيليان مبابي