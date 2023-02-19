تشكيلة باريس سان جيرمان المتوقعة أمام ليل اليوم في الدوري الفرنسي 2023 نستعرضها لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز تفاصيل هذه المواجهة المرتقبة مساء اليوم في الأسبوع 24.

يستضيف نادي باريس سان جيرمان اليوم نظيره ليل على أرضية ملعب "حديقة الأمراء" في إطار منافسات الجولة 24 من الدوري الفرنسي الدرجة الأولى.

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وينتظر جماهير وعشاق البي إس جي أن يتمكن الفريق من استعادة نغمة الانتصارات، خاصة بعد التعثر في أكثر من جولة، أضف إلى ذلك الخسارة أمام بايرن ميونخ في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

تشكيلة باريس سان جيرمان المتوقعة أمام ليل اليوم في الدوري الفرنسي

المدرب: كريستوف غالتييه

التشكيلة: 4-3-1-2

حراسة المرمى: دوناروما

خط الدفاع: حكيمي ، ماركينيوس ، راموس ، بيرنات

خط الوسط: سولر ، فيراتي ، فيتينا

خط الهجوم: رويز ، إيكيتيكي ، نيمار