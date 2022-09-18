تشكيلة باريس سان جيرمان المتوقعة أمام ليون اليوم في الدوري الفرنسي نستعرضها لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى ملعب المباراة والقنوات الناقلة لهذا اللقاء اليوم.

يستعد اليوم باريس سان جيرمان بقيادة ميسي ونيمار والبقية للحفاظ على صدارة الدوري الفرنسي من خلال حصد ثلاث نقاط مهمة أمام ليون، حيث أن البي إس جي يملك حاليًا في رصيده 19 نقطة، وفي حال فاز اليوم قد ينفرد في صدارة الدوري الفرنسي بعيدًا عن المنافسين مثل مارسيليا ولوريان اللذان لديهما نفس رصيد النقاط.

ومن المقرر أن يتم بث مباراة باريس سان جيرمان وليون الساعة 09:45 م بتوقيت السعودية، حيث سيحل باريس سان جيرمان ضيفًا على ليون على ملعب "غروباما" ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الفرنسي، على قناة beIN Sports HD 2.

تشكيلة باريس سان جيرمان المتوقعة أمام ليون اليوم في الدوري الفرنسي

تشكيلة باريس سان جيرمان المتوقعة أمام ليون اليوم تناقلتها بعض المواقع والمصادر الأوروبية، ومن المقرر أن يعتمد المدرب غالتيير خطة لعب 4-3-3، وسيدخل ضمن تشكيلة باريس سان جيرمان اليوم الأسماء التالية:

الحراسة: دوناروما

الدفاع: حكيمي – راموس – ماركينيوس - مينديز

الوسط: رويز – سولر - فيراتي

الهجوم: نيمار – مبابي - ميسي

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