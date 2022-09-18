موعد مباراة باريس سان جيرمان وليون في الدوري الفرنسي نستعرضه لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى ملعب المباراة والقنوات الناقلة لهذا اللقاء اليوم.

يستعد اليوم عشاق الكرة الأوروبية لمتابعة منافسات الجولة الثامنة من الدوري الفرنسي، حيث من أبرز لقاءات اليوم مباراة باريس سان جيرمان ضد ليون التي سيحل فيها البي إس جي ضيوفًا على ملعب "غروباما ستايديوم".

ويسعى باريس سان جيرمان اليوم لتحقيق فوزه السابع هذا الموسم في الدوري، على أمل تحقيق الثلاث النقاط والابتعاد عن ملاحقيه في المراكز الأولى نادي مارسليا ونادي لوريان، حيث أن هذه الفرق في المراكز الثلاثة الأولى في الترتيب حاليًا برصيد 19 نقطة.

موعد مباراة باريس سان جيرمان وليون في الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

موعد مباراة باريس سان جيرمان وليون في الدوري الفرنسي اليوم الأحد 18 سبتمبر 2022، حيث يحل باريس سان جيرمان ضيفًا على ليون على ملعب "غروباما ستايديوم" في تمام الساعة 9:45 م بتوقيت السعودية، في منافسات الجولة الثامنة من الدوري الفرنسي.

ومن المقرر أن يتم بث مباراة باريس سان جيرمان ضد ليون على شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وتحديدًا على قناة beIN Sports HD 2.

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