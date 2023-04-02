البوابة - يحتضن ملعب باريس سان جيرمان اليوم "بارك دي برانس" مواجهة من العيار الثقيل أمام الخصم العنيد نادي ليون في إطار منافسات الجولة 29 من مسابقة الدوري الفرنسي لموسم 2022-2023.

بي إس جي لا يزال يعتلي صدارة الدوري الفرنسي برصيد 66 نقطة، على الرغم من التعثرات مؤخرًا سواء بالتعادل أو الخسارة وخاصة قبل بفترة قصيرة من فترة التوقف الدولي.

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ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية في مباراة باريس سان جيرمان ضد ليون في تمام الساعة 09:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وستنقل عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports 1 HD Premium.

تشكيلة باريس سان جيرمان المتوقعة أمام ليون اليوم في الدوري الفرنسي

المدرب: كريستوف غالتييه

التشكيلة: 4-1-3-2

حراسة المرمى: دوناروما

خط الدفاع: حكيمي ، بيريرا ، ماركينيوس ، مينديز

خط الوسط: فيراتي ، رويز ، سولير ، زايري إميري

خط الهجوم: ميسي ، مبابي