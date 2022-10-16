تشكيلة باريس سان جيرمان المتوقعة أمام مارسيليا اليوم في الكلاسيكو الفرنسي 2022-2023 نستعرضها لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز تفاصيل هذه المواجهة النارية اليوم.

يستضيف اليوم باريس سان جيرمان نظيره مارسيليا على ملعب "حديقة الأمراء" في مواجهة الكلاسيكو الفرنسي ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري الفرنسي، وينتظر الجميع هذا المساء أن تكون هناك منافسة شرسة في الكلاسيكو بين الفريقين، حيث يتطلع بي إس جي إلى تأكيد الصدارة ومواصلة التألق محليًا.

تشكيلة باريس سان جيرمان المتوقعة أمام مارسيليا اليوم في الكلاسيكو الفرنسي

تشكيلة باريس سان جيرمان المتوقعة أمام مارسيليا اليوم في الدوري الفرنسي تناقلتها بعض المواقع والمصادر الرياضية الأوروبية، وبحسب آخر التقارير، فقد يعتمد مدرب البي إس جي غالتيير على خطة لعب 3-4-2-1، ومن المتوقع دخول الأسماء التالية في تشكيلة اليوم:

الحراسة: دوناروما

الدفاع: موكيلي – ماركينيوس – بيريرا

الوسط: حكيمي – فيراتي – فيتينيا - بيرنات

الهجوم: نيمار – ميسي - مبابي

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