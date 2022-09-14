تشكيلة باريس سان جيرمان المتوقعة أمام ماكابي اليوم في دوري أبطال أوروبا 2022-2023 نستعرضها لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى موعد وملعب المباراة والقنوات الناقلة لهذا اللقاء اليوم في دوري الأبطال.

ويترقب عشاق المنافسات الأوروبية اليوم الأربعاء الساعة 10:00 مساءً بتوقيت السعودية مباراة نادي باريس سان جيرمان أمام ماكابي حيفا ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات، والتي ستلعب على ملعب "سامي أوفر".

ويدخل باريس سان جيرمان مباراة اليوم خارج أرضه، ولكن بنفسية ومعنويات عالية، خاصة وأن نتائج الفريق تعطي الثقة للمجموعة بشكل كامل، وذلك بعد الفوز أمام يوفنتوس في المباراة الماضية في دوري الأبطال، بالإَضافة إلى الفوز في الدوري الفرنسي في الجولة الماضية.

تشكيلة باريس سان جيرمان المتوقعة أمام ماكابي اليوم في دوري أبطال أوروبا

تشكيلة باريس سان جيرمان المتوقعة أمام ماكابي اليوم في دوري أبطال أوروبا تحدثت عنها وتناقلتها بعض المواقع والمصادر الأوروبية، وبحسب آخر التحليلات، فإن السيد غالتيير مدرب بي إس جي قد يعتمد خطة لعب 3-4-2-1، وستدخل ضمن تشكيلة باريس سان جيرمان المتوقعة اليوم الأسماء التالية:

الحراسة: دوناروما

الدفاع: حكيمي – راموس – دانيلو بيريرا - ماركينيوس

الوسط: فيراتي – مينديز - فيتينيا

الهجوم: ميسي – مبابي - نيمار

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