جدول مباريات اليوم الأربعاء 14 سبتمبر 2022 نستعرضه لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى مواعيد المباريات والقنوات الناقلة لهذه اللقاءات اليوم.

ويستكمل يوم الأربعاء مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا 2022-2023، حيث تلعب اليوم 9 مباريات، ومن أبرز مواجهات اليوم والتي يترقبها عشاق المستديرة هي مواجهة مان سيتي ضد بوروسيا دورتموند، وأيضًا قد تكون مباراة يوفنتوس ضد بنفيكا ضمن اللقاءات المهمة لهذا المساء.

جدول مباريات اليوم الأربعاء 14 سبتمبر 2022 والقنوات الناقلة

دوري أبطال أوروبا – الجولة الثانية

ميلان ضد دينامو زغرب – الموعد: 7:45 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1 HD Premium

شاختار ضد سلتيك – الموعد: 7:45 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 2 HD Premium

ريال مدريد ضد لايبزيغ – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1 HD Premium

ماكابي ضد باريس سان جيرمان – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 2 HD Premium

مانشستر سيتي ضد بوروسيا دورتموند – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 3 HD Premium

تشيلسي ضد سالزبورغ – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports HD XTRA 1

كوبنهاغن ضد إشبيلية – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports HD 2 English

يوفنتوس ضد بنفيكا – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports HD XTRA 2

رينجرز ضد نابولي – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports HD 1 English

دوري روشن السعودي – الجولة الرابعة

الطائي ضد الفتح – الموعد: 6:55 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: القنوات الرياضية السعودية

العدالة ضد الشباب – الموعد: 9:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: القنوات الرياضية السعودية

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