موعد مباراة ريال مدريد ولايبزيغ في دوري أبطال أوروبا 2022-2023 نستعرضه لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى ملعب المباراة والقنوات الناقلة لهذا اللقاء الذي يعد أبرز لقاءات اليوم في دوري الأبطال.

ويستعد اليوم الأربعاء عشاق كرة القدم لمتابعة واحدة من المواجهات المنتظرة هذا المساء والتي ستجمع بين نادي ريال مدريد الإسباني ونادي لايبزيغ الألماني، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

الريال يدخل هذه المباراة على أرضه وبين جماهيره منتشيًا بفوزه في المباراة الماضية أمام سلتيك بثلاثة أهداف نظيفة، بالإضافة إلى فوزه الأخير في الليغا أمام مايوركا بنتيجة 4-1، لذلك فإن فريق أنشيلوتي مستعد ذهنيًا ومعنويًا لتحقيق فوزه الثاني اليوم في دوري الأبطال.

موعد مباراة ريال مدريد ولايبزيغ في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

موعد مباراة ريال مدريد ولايبزيغ في دوري أبطال أوروبا اليوم الأربعاء 14 سبتمبر 2022 في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت السعودية، حيث ستلعب هذه المواجهة على أرض الميرينغي على ملعب "سانتياغو برنابيو" ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات.

ومن المقرر بث مباراة ريال مدريد ولايبزيغ في دوري أبطال أوروبا على شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وتحديدًا على قناة beIN Sports 1 HD Premium.

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