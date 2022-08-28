تشكيلة باريس سان جيرمان المتوقعة أمام موناكو في الدوري الفرنسي 2022-2023 يترقب معرفتها عن كثب محبي ومتابعي النادي الباريسي، والذين ينتظرون مواجهة اليوم القوية التي ستلعب على ملعب حديقة الأمراء.

باريس سان جيرمان كعادته، متفوق حتى الآن في كافة المباريات التي خاضها في الدوري الفرنسي برصيد 9 نقاط، بقيادة ليونيل ميسي ونيمار ومبابي وبقية النجوم في الفريق، وفي حال حقق النادي الفرنسي الفوز اليوم سيحتل المركز الأول في الترتيب دون منازع.

في حين أن موناكو هذا الموسم كانت بدايته متعثرة، وهو حاليًا في المركز 12 في ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 4 نقاط فقط، لذلك من المؤكد أنه سيحارب اليوم ويفعل كل ما بوسعه حتى يقتنص 3 نقاط مهمة.

تشكيلة باريس سان جيرمان المتوقعة أمام موناكو في الدوري الفرنسي

تشكيلة باريس سان جيرمان المتوقعة أمام موناكو اليوم في الدوري الفرنسي بحسب موقع "SportsMole" ستكون 3-4-3، ومن المتوقع أن يعتمد كريستوف غالتيير مدرب بي إس جي في مواجهة اليوم على الأسماء التالية:

الحراسة: دوناروما

الدفاع: راموس – ماركينيوس - كيمبيمبي

الوسط: حكيمي – باريديس – فيراتي – مينديز

الهجوم: ميسي – نيمار - إمبابي

للمزيد من أخبار الرياضة اقرأ أيضًا:

جدول ترتيب الدوري السعودي 2022-2023 بعد الجولة الأولى