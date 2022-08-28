جدول مباريات اليوم الأحد 28 أغسطس 2022 سيكون حافلًا بالمواجهات القوية والحماسية على صعيد الدوري الإنجليزي والدوري الإسباني والفرنسي وغيرهم.

ورغم أن يوم أمس شهد مباريات ومنافسات قوية في الدوريات الأوروبية، إلّا أن الإثارة متواصلة لعشاق المستديرة اليوم، حيث يلتقي في الدوري الإسباني اليوم برشلونة ضد بلد الوليد، وريال مدريد ضد إسبانيول ضمن الجولة الثالثة.

في حين تستمر مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي اليوم عندما يتلقي توتنهام مع نوتينغهام فورست، ونيوكاسل مع وولفرهامبتون، وأستون فيلا أمام وست هام يونايتد.

جدول مباريات اليوم الأحد 28 أغسطس 2022 والقنوات الناقلة

الدوري الإنجليزي – الجولة الرابعة

أستون فيلا ضد وست هام – الموعد: 4:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 2 HD Premium

وولفرهامبتون ضد نيوكاسل – الموعد: 4:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1 HD Premium

نوتنجهام فورست ضد توتنهام – الموعد: 6:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإسباني – الجولة الثالثة

خيتافي ضد فياريال – الموعد: 6:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports HD 1

برشلونة ضد بلد الوليد – الموعد: 8:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1 HD premium

إسبانيول ضد ريال مدريد – الموعد: 11:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الفرنسي – الجولة الرابعة

باريس سان جيرمان ضد موناكو – الموعد: 9:45 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports HD 2

نيس ضد مارسيليا – الموعد: 4:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports HD 2

الدوري الإيطالي – الجولة الثالثة

هيلاس فيرونا ضد أتالانتا – الموعد: 7:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: AD Sports Premium 2

فيورنتينا ضد نابولي – الموعد: 9:45 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: AD Sports Premium 1

للمزيد من أخبار الرياضة اقرأ أيضًا:

فيديو: بايرن ميونيخ يفرط في الفوز أمام بوروسيا مونشنغلادباخ