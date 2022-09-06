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تشكيلة باريس سان جيرمان المتوقعة أمام يوفنتوس اليوم في دوري أبطال أوروبا 2023

عبدالله عاشور

عبدالله عاشور

منشور 06 أيلول / سبتمبر 2022 - 09:59
تشكيلة باريس سان جيرمان المتوقعة (المصدر: أ ف ب)
Paris Saint-Germain's French head coach Christophe Galtier attends a press conference at the Parc des Princes stadium in Paris on September 5, 2022 on the eve of the UEFA Champions League football match between Paris Saint-Germain and Juventus Turin. (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

تشكيلة باريس سان جيرمان المتوقعة أمام يوفنتوس اليوم في دوري أبطال أوروبا 2022-2023 هي محط اهتمام متابعي ومحبي النادي الباريسي، حيث يطمح مشجعي الفريق أن يقول ميسي ورفاقه كلمتهم هذا الموسم وأن يتمكنوا من تحقيق لقب الأبطال. 

ومن المقرر أن يستضيف نادي باريس سان جيرمان نظيره نادي يوفنتوس الإيطالي على ملعب "حديقة الأمراء" اليوم الثلاثاء 6 سبتمبر 2022 الساعة 10:00 م بتوقيت السعودية، وذلك في المباراة التي ستلعب ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا 2022-2023.

تشكيلة باريس سان جيرمان المتوقعة أمام يوفنتوس اليوم في دوري أبطاال أوروبا 2023

كشفت بعض التقارير والمصادر الأوروبية عن تشكيلة باريس سان جيرمان المتوقعة اليوم أمام يوفنتوس، وبحسب ما ورد فإن المدرب الفرنسي السيد غالتيير سيعتمد خطة لعب الفريق المعتادة، ومن المتوقع أن يدخل اليوم ضمن تشكيلة باريس سان جيرمان المتوقعة الأسماء التالية:

الحراسة: دوناروما
الدفاع: راموس – ماركينوس – كيمبيمبي - حكيمي
الوسط: فيراتي – رويز - مينديز
الهجوم: ميسي – مبابي - نيمار

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