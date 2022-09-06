موعد مباراة باريس سان جيرمان ويوفنتوس في دوري أبطال أوروبا 2022-2023 هو اليوم الثلاثاء 6 سبتمبر 2022، حيث يترقب جمهور كرة القدم قمة مواجهات اليوم في دوري الأبطال بين النادي الفرنسي والنادي الإيطالي.

وتبدأ اليوم المنافسات الحماسية والمثيرة في دوري أبطال أوروبا 2022-2023 في دور المجموعات، حيث تلعب اليوم 8 مباريات، ولكن قد تكون مباراة باريس سان جيرمان ويوفنتوس هي المواجهة المنتظرة التي يتوق عشاق المستديرة لمتابعتها اليوم.

موعد مباراة باريس سان جيرمان ويوفنتوس في دوري أبطال أوروبا 2023 والقنوات الناقلة

موعد مباراة باريس سان جيرمان ويوفنتوس في دوري أبطال أوروبا 2023 هو اليوم الثلاثاء 6 سبتمبر 2022، حيث سيحل نادي يوفنتوس الإيطالي مساء اليوم ضيفًا على ملعب "حديقة الأمراء" لمواجهة نادي بي إس جي ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات.

ومن المقرر أن يتم بث مباراة باريس سان جيرمان ويوفنتوس في تمام الساعة 10:00 م بتوقيت السعودية عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وتحديدًا على قناة beIN Sports 1 HD Premium.

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