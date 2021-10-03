يواجه باريس سان جيرمان المنتشي بفوزه مؤخراً على مانشستر سيتي بمستضيفه رين اليوم الأحد على ملعب روازون بارك ضمن المرحلة التاسعة من الدوري الفرنسي.

ويقام اللقاء الساعة 2:00 ظهراً بتوقيت مكة المكرمة وتبثه شبكة بي إن سبورتس على قناة beIN Sports HD 2 بتعليق جواد بدة.

ومن المتوقع أن يغيب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن صفوف الباريسي لمنحه قسطاً من الراحة ليترك مكانه لمواطنه آنخيل دي ماريا على الأغلب.

تشكيلة باريس سان جيرمان المتوقعة لمواجهة رين اليوم:

المدرب: ماوريسيو بوتشيتينو.

حراسة المرمى: كايلور نافاس.

خط الدفاع: أشرف حكيمي، ماركينيوس، بريسنيل كيمبيمبي، عبدو ديالو.

خط الوسط: لياندرو باريديس، إدريسا غاي، جورجينيو فاينالدوم.

خط الهجوم: آنخيل دي ماريا، كيليان مبابي، نيمار.