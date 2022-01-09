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تشكيلة باريس سان جيرمان المتوقعة لمواجهة ليون اليوم في الدوري الفرنسي

منشور 09 كانون الثّاني / يناير 2022 - 09:32
مبابي يقود باريس سان جيرمان أمام ليون
مبابي يقود باريس سان جيرمان أمام ليون

يواجه باريس سان جيرمان غريمه أولمبيك ليون اليوم الأحد في لقاء مرتقب وحماسي يشهده ملعب غروباما ضمن المرحلة العشرين من بطولة الدوري الفرنسي.

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وتقام المباراة في تمام الساعة 22:45 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس على قناة beIN Sports Connect.

ويحلق سان جيرمان في صدارة الليغ 1 برصيد 46 نقطة، فيما يتخلف عنه أولمبيك ليون بفارق 20 نقطة في المركز الحادي عشر.

تشكيلة باريس سان جيرمان المتوقعة أمام ليون اليوم في الدوري الفرنسي (بطريقة 4-3-3):

المدرب: ماوريسيو بوتشيتينو.

حراسة المرمى: كايلور نافاس.
خط الدفاع: كولين داغبا، ماركينيوس، بريسنيل كيمبيمبي، خوان بيرنات.
خط الوسط: جورجينيو فاينالدوم، لياندرو باريديس، ماركو فيراتي.
خط الهجوم: زافييه سيمونس، ماورو إيكاردي، كيليان مبابي.

كلمات دالة:باريس سان جيرمانأولمبيك ليونليونالدوري الفرنسي

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